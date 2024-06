POZZUOLI/ Si cala i pantaloni e urina tra le giostrine per bambini

POZZUOLI – Per la serie “all’assurdo non c’è mai fine” oggi a Monterusciello un uomo si è calato i pantaloni ed ha urinato tra le giostrine per bambini. L’episodio è avvenuto in tarda mattina nel baby parking della pista ciclabile, ogni giorno affollata da adulti, giovani e bambini. L’uomo nonostante le urla di qualche madre che in lontananza aveva notato la scena, non ha desistito ed ha espletato il proprio bisogno fisiologico. La scena è stata ripresa con gli smartphone da alcuni passanti. L’uomo, senza batter ciglio, è poi tornato a passeggiare lungo la pista.