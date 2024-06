POZZUOLI/ Colpo di scena nella maggioranza Manzoni: Pisano fa dietrofront e torna da Cossiga dopo il “tradimento”

POZZUOLI – Era così convinto della scelta fatta che dopo appena tre mesi ha fatto dietrofront ed è tornato alla base. O meglio, tra le braccia di Sandro “Magno” Cossiga. Dopo il colpo di scena di Pasqua il consigliere Arcangelo Pisano ne ha fatta un’altra: questo pomeriggio, attraverso una Pec inviata al presidente del consiglio, ha comunicato il ritorno al gruppo consiliare di “Pozzuoli Libera”, lo stesso che aveva lasciato il 30 marzo scorso per passare nel gruppo misto. Una decisione che ha spiazzato tutti, compresi i colleghi della maggioranza. Eccetto Sandro “Magno”, artefice della riconquista del suo consigliere.

IL DIETROFRONT – E pensare che Pisano aveva deciso di lasciare Cossiga e De Simone dopo una “attenta riflessione” che però non è bastata. «Ho maturato, insieme agli amici che hanno sostenuto la mia candidatura, la scelta di lasciare il gruppo di Pozzuoli Libera. Tale posizione è stata assunta dopo una attenta riflessione sulla prospettiva e sulla mia posizione all’interno della forza politica. Continuerò ad assicurare il mio pieno sostegno al Sindaco riconoscendo il valore dell’azione amministrativa prodotta» furono queste le parole utilizzate per salutare Pozzuoli Libera e approdare al gruppo misto. Pisano dal canto suo era in attesa di ricevere dal sindaco Gigi Manzoni la delega al “turismo crocieristico”, poi congelata. Sarà questo il motivo del clamoroso dietrofront?