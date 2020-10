QUARTO – Giornate di intensi controlli a Napoli e provincia per i carabinieri del Nas. I militari – insieme ai carabinieri delle locali stazioni dei rispettivi territori – stanno effettuando diversi servizi nell’ambito della campagna di controllo straordinario volta alla verifica della corretta osservanza delle normative anti-covid. A Quarto i carabinieri – nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli – hanno sanzionato il titolare di un bar in via Campana. L’attività era aperta di notte nonostante la chiusura imposta dalle recenti normative anti-covid. L’esercizio commerciale è stato chiuso temporaneamente per 5 giorni.