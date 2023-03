QUARTO/ Vigile del fuoco libero dal servizio salva la vita a un uomo colpito da infarto

QUARTO – Il destino ha deciso che non era ancora il suo momento e gli ha messo sulla strada un angelo che gli ha salvato la vita. E’ una storia a lieto fine quella che arriva da Quarto dove questa mattina un vigile del fuoco libero dal servizio ha salvato la vita a un 55enne colpito da un infarto. Accasciatosi al suolo davanti ad alcuni passanti mentre passeggiava nei pressi della stazione della metropolitana, l’uomo è stato raggiunto da Raffaele Aragri (in servizio alla squadra 5B di Monterusciello) che con un massaggio cardiaco durato circa dieci minuti è riuscito a fargli tornare a battere il cuore.

LA GIOIA – Sul posto sono poi giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le cure del caso al 55enne che è trasferito l’uomo presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli dove è stato ricoverato nel reparto di emodinamica in condizioni che non desterebbero particolari preoccupazioni. Abbracci e ringraziamenti per il vigile del fuoco da parte dei familiari dell’uomo.