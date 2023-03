POZZUOLI/ Enrico Russo è il nuovo coordinatore cittadino di Italia Viva

POZZUOLI – Enrico Russo è il nuovo coordinatore per la città di Pozzuoli di Italia Viva. La nomina è arrivata direttamente dai vertici del partito dell’ex premier Matteo Renzi, attraverso i coordinatori provinciali Barbara Preziosi e Gabriele Mundo. Russo in passato ha ricoperto la carica di presidente del consiglio comunale durante la prima consiliatura Figliolia (2012-2017), eletto con l’Italia dei Valori e alle ultime elezioni è stato il più votato nella civica Progetto in Comune, lista che però non ha ottenuto alcun seggio in consiglio.

ITALIA VIVA – Con la nomina di Russo a coordinatore cittadino va dunque strutturandosi Italia Viva a Pozzuoli che nel proprio organigramma annovera, tra gli altri, il segretario dell’area flegrea Fabio Costigliola e il consigliere comunale Gianluca Sebastiano.