Lotta alla violenza sulle donne: Pozzuoli aderisce alla campagna “Posto Occupato”

POZZUOLI – Il 3 marzo 2023, alle ore 15, nell’aula Consiliare del Comune di Pozzuoli, si è tenuto l’incontro che testimonia l’adesione del Comune alla campagna “Posto Occupato”. La campagna intende sensibilizzare in merito al tema, sempre più di attualità, della violenza contro le donne, invitando tutti, in qualunque luogo pubblico, ad occupare simbolicamente un posto lasciato vuoto da una donna uccisa da una violenza cieca e inaccettabile. “Pozzuoli ha accolto l’invito della Consulta Regionale per la condizione della donna a dedicare l’aula consiliare all’iniziativa, affinché sia chiaro che le istituzioni sono impegnate, ogni giorno, nel prevenire e contrastare tutti i fenomeni di sopraffazione e di violenza contro chiunque, e quindi anche contro le donne” Ha dichiarato il sindaco Gigi Manzoni.

LA LOTTA – “Stiamo lavorando duramente per sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più giovani, per una cultura della non violenza, dell’accettazione delle diversità e dell’accoglienza. Non possiamo più girarci dall’altra parte nella lotta alle discriminazioni e alla violenza contro le donne. Oggi abbiamo occupato simbolicamente un posto con una rosa rossa. Lavoriamo per non avere più posti vuoti, tutti insieme”. Ha aggiunto l’Assessora alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Lucia Coppola. All’incontro hanno partecipato, oltre all’Assessora Lucia Coppola e al Sindaco Gigi Manzoni, l’On. Loredana Raia, Consigliera regionale della Campania e la dr.ssa Antonella Verde, Vice Presidente della Consulta Regionale per la condizione della donna.