QUARTO/ Spaccio di hashish in strada, preso un 47enne

QUARTO – È notte e i carabinieri della tenenza di Quarto stanno tenendo d’occhio Pasquale Zannella, 47enne nato a Pozzuoli. I militari non lo perdono di vista mentre passeggia a via Marie Curie, poco distante dalla propria abitazione. Pochi secondi e arriva un’altra persona: è il suo cliente. Basta un’intesa di sguardi, poche parole e avviene lo scambio: tanto basta ai carabinieri per intervenire con i due che vengono bloccati. Tra le mani dell’acquirente, che verrà poi segnalato alla Prefettura, 9 grammi di hashish. I carabinieri decidono a quel punto di perquisire l’abitazione di Zannella e lì vengono rinvenuti e sequestrati due panetti di hashish per un peso complessivo di 123 grammi. Trovati e sequestrati anche un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il 47enne è in attesa di giudizio.