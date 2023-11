Operazione antidroga a Pozzuoli, arrestato un 41enne: in casa marijuana divisa in dosi

POZZUOLI – Operazione antidroga a Pozzuoli. Nel corso della notte i carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato un 41enne del posto, Davide Strianese. I militari hanno bussato alla porta della sua abitazione e hanno avviato una perquisizione. Troppo tardi per tentare qualsiasi mossa elusiva. I controlli hanno permesso, infattim ai carabinieri di rinvenire e sequestrare 112 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e pronte alla vendita. L’uomo è in attesa di giudizio.

(Immagine di repertorio)