QUARTO – In corso un’operazione ripristino della legalità nel Rione 219 a Quarto. In via Alcide De Gasperi è in atto, infatti, lo smantellamento di un autolavaggio abusivo su suolo pubblico del patrimonio comunale. Una volta disposto il dissequestro penale, il settore Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune di Quarto ha proceduto alla demolizione al distacco di tutti gli allacci abusivi alla rete idrica ed elettrica con assistenza della polizia locale e dei carabinieri della locale Tenenza.

1 di 5