QUARTO – Un uomo è stato arrestato ieri mattina a Quarto per resistenza a pubblico ufficiale dopo essersi rifiutato di indossare la mascherina. L’episodio è avvenuto nei pressi dello stazionamento degli autobus in via Santa Maria. L’uomo, sulla sessantina d’anni, era stato notato dai militari impegnati in un’attività di controllo lungo le strade. Fermato, si è rifiutato di indossare la mascherina e di esibire i documenti per essere identificato. Non contento, si è scagliato anche contro i due carabinieri che lo hanno bloccato e arrestato per resistenza. La scena è stata immortalata da passanti e automobilisti e le foto hanno fatto il giro dei social network. L’arrestato è ora in attesa di essere processato con rito direttissimo.