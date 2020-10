POZZUOLI – Cresce e non poco il numero dei casi positivi a Pozzuoli. I dati comunicati dall’ASL Na2 Nord hanno confermato ieri 19 nuovi contagiati in città. Tra questi 4 casi sono ancora riferiti al mondo della scuola. “Non sono stati evidenziati però nuovi focolai. Questo significa che, diversamente da quanto accaduto la scorsa settimana, la procedura da seguire, e seguita, è quella di isolare la classe e i docenti (i cosiddetti contatti stretti), in attesa di tampone, e provvedere alla sanificazione dell’aula e delle parti comuni. Valuteremo man mano, coi tecnici e con la stessa ASL, la chiusura temporanea di quelle scuole nelle quali, sia pure in assenza di un focolaio specifico, legato dunque ad un unico link, si siano verificati più casi e di conseguenza siano state messe in quarantena più classi.” fa sapere il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia.

I CASI – Sono 334 in tutto gli abitanti della città di Pozzuoli che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia: 170 persone sono attualmente contagiate e 151 sono guarite definitivamente.