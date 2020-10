QUARTO – Altri e 7 persone sono risultate positive al Covid19. Tra queste, c’è anche un alunno dell’Elsa Morante non collegato al caso precedente. Sono state attivate tutte le procedure di ricostruzione della catena di contatti, sentito i Dirigenti Scolastici che hanno già provveduto a contattare i genitori dei compagni di classe. Anche in questo caso, come da protocollo, si procederà con la sanificazione dell’aula. La scuola resterà aperta regolarmente.

I CASI IN CITTÀ – Attualmente a Quarto i casi sono 57, di cui uno è in ospedale mentre tutti gli altri sono in isolamento domiciliare. Il totale dei contagi dall’inizio della pandemia è pari a 123.