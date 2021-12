QUARTO – Nelle giornate di domani e di giovedì 23 dicembre, dalle 10.30 alle 12, saranno raccolte le firme per il ricorso al Tar contro la Tari. Ad annunciarlo sono le forze di opposizione: «Potete recarvi al Comune nella stanza delle Commissioni dai consiglieri Rosa Capuozzo, Vincenzo Ezio Lucchese e Filippo Celano. Nel pomeriggio, invece, dalle 16.30 al Palazzo di Vetro, al Corso Italia, al terzo piano presso il dottor Davide Secone oppure in via Masullo 3/a presso l’Avvocato Rosa Capuozzo». Necessari una copia del documento e del codice fiscale.