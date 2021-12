POZZUOLI – A Licola, a Monterusciello e a Quarto non è possibile prelevare agli ATM Postamat. Gli sportelli risultano fuori uso da giorni. E giù il tourbillon di polemiche dei clienti di Poste Italiane, costretti a macinare chilometri e chilometri per trovare uno sportello funzionante per prelevare contanti. Stesso discorso anche per il bancomat presente all’interno del centro commerciale di Quarto. «Da venerdì gli ATM Postamat presenti su buona parte del territorio non sono funzionanti e le file per prelevare all’interno della Posta sono interminabili», ci racconta un cittadino. L’alternativa è girare in auto in cerca dello sportello che funzioni o dotarsi di tanta pazienza e attendere ore e ore il proprio turno nell’ufficio postale per poter finalmente effettuare l’agognata operazione.