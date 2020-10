QUARTO – Aumentano i casi di coronavirus a Quarto. Durante il fine settimana sono stati registrati altri quattro contagi. Il bilancio delle persone affette da Covid-19 sale a 35 in città. «Abbiamo già fatto scattare la procedura e siamo al lavoro per ricostruire la catena di contatti – ha dichiarato il sindaco Antonio Sabino nella serata di sabato – Rinnovo, come sempre, il mio appello al senso di responsabilità. Serve più impegno, maggiore attenzione da parte di tutti: al lavoro, a scuola, nei negozi, per la strada. Dobbiamo essere prudenti. La superficialità non è più ammissibile».