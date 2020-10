POZZUOLI – Un altro positivo al coronavirus e tre guariti: è questo il bilancio nella città di Pozzuoli. La persona, risultata affetta da Covid-19, non è collegata ai casi precedenti: nelle ultime ore l’Asl sta lavorando per ricostruire il link epidemiologico. È in isolamento domiciliare. «Comportiamoci in modo responsabile, e lasciamoci prima possibile questo periodo alle spalle. Le tre regole fondamentali sono sempre le stesse: distanziamento sociale, lavaggio frequente delle mani e obbligo di mascherina, anche all’aperto», il monito del sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia. Ad oggi sono 248 in tutto i cittadini di Pozzuoli che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia: 106 persone sono attualmente contagiate, 129 sono guarite definitivamente e 13 persone sono decedute.