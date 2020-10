PIANURA – Esordio da urlo per il Rione Terra Pozzuoli, che al “Simpatia” di Pianura sfodera una prestazione super e batte la Boys Caivanese 3-0. Gara molto più dura di quanto il risultato possa raccontare, la Boys Caivanese è squadra di caratura e per avere la meglio ci è voluta una prestazione ai limiti della perfezione. Iodice si schiera con il classico 4-3-3, con Granata tra i pali, il giovane Percuoco a fare coppia con Iervolino al centro della difesa, Lanuto e Del Giudice sugli esterni. A centrocampo la cerniera è formata da Granata, Maisto e Valoroso mentre il tridente è composto da Di Matteo, Colesanti e Di Costanzo. La partita è equilibrata con gli ospiti che provano a rispondere colpo su colpo ai tentativi puteolani, con la gara che può sbloccarsi da un momento all’altro.

LA GARA – Corre il minuto 30 quando Colesanti si mette in proprio e parte di gran carriera dalla linea mediana, salta un paio di avversari e mette la palla alle spalle dell’incolpevole Viola. Da questo momento il Rione Terra Pozzuoli prende in mano le redini della gara e legittima il vantaggio, sfiorando almeno in un paio di occasioni il raddoppio, prima della fine della prima frazione. La ripresa riparte con gli schieramenti invariati. Passano solo 5’ minuti e arriva il raddoppio puteolano con Di Matteo che finalizza con una grande conclusione una perfetta azione corale, 2 – 0 e gara in discesa. Il tris arriva al 55’ quando è Valoroso a finalizzare un’altra azione spettacolare. Da questo momento in poi è pura accademia con il Rione Terra Pozzuoli che sfiora il poker diverse volte, ci vuole solo super Viola (tra i più positivi in campo) per far rimanere il risultato invariato. Solo per la cronaca, le espulsioni di Maisto per il Rione Terra Pozzuoli, Bassolino e Catalano per la Boys Caivanese in una gara comunque corretta. Da domani si lavora già per la gara di Lacco Ameno.

LA SODDISFAZIONE – «Gara perfetta – esordisce il mister – Non potevo chiedere di più ai ragazzi. Non abbiamo sbagliato quasi nulla ed abbiamo giocato con il ritmo e l’intensità per i quali lavoriamo tutta la settimana. Chiaramente siamo solo all’inizio ma questo è lo spirito che voglio vedere tra i miei ragazzi. Abbiamo comunque ancora tanto da lavorare».

TABELLINO

RIONE TERRA POZZUOLI: Granata, Lanuto, Del Giudice, Maisto, Percuoco, Iervolino, Di Costanzo (55’ Cammarota), Granata (55’ Scherillo), Colesanti (82’ Parisi), Di Matteo (70’ Lucignano), Valoroso (88’ Asaho). Panchina: Broscritto, Ranieri, Parisi, Loffredo, Cammarota, Asaho, Scherillo , Corace, Lucignano. All. Iodice.

BOYS CAIVANESE: Esposito, Troisi (62’ Catalano), Bassolino, Cerchia, Ferrara, Capasso, Malasomma, Aversano, D’Ambra (52’ Barra), Fucito, Torinelli. Panchina: Viola, Cea, Catalano, Onorato, Angelino, Gelato, Barra, Falco, Puca. All. Dello Margio.

RETI: 30’ Colesanti, 50’ Di Matteo e 55’ Valoroso (RTP)

AMMONITI: Lanuto, Iervolino, Maisto (RTP); Bassolino e Ferrara (BC).

ESPULSI: 63’ Maisto (RTP) e BASSLINO (BC), 75’ Catalano (BC).