QUARTO/ Piazzale Europa riapre per gli eventi natalizi

QUARTO – «Abbiamo parzialmente riaperto Piazzale Europa dopo gli interventi di riqualificazione. Interventi che proseguono e che hanno l’obiettivo di ridare decoro e dignità ad un’area centrale della nostra comunità.» È quanto fa sapere il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, in merito ai lavori nel piazzale davanti alla casa comunale «Piazzale Europa sarà già possibile viverla nei prossimi giorni in occasione degli eventi natalizi. – spiega Sabino – Nel frattempo prosegue l’impegno per ridare alla città uno spazio di socialità e divertimento sempre più bello.»