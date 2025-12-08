Pubblicato il calendario degli eventi natalizi a Pozzuoli

POZZUOLI – Pubblicato il Programma di Natale 2025–2026 del Comune di Pozzuoli, un calendario ricco di eventi e atmosfere suggestive che animeranno la città. Le strade saranno illuminate da luminarie artistiche e arricchite da spettacolari video mapping, trasformando la città in un vero percorso di luce. Al Rione Terra saranno aperte le botteghe artigiane, con attività dedicate alle famiglie, laboratori, presentazioni, mostre, animazione e la Casa di Babbo Natale, pronta ad accogliere i più piccoli. In Piazza della Repubblica la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, accompagnata da un programma di concerti alla Cassa Armonica che scandiranno le festività.

GLI EVENTI – Questa sera, alle 17:30, grande parata inaugurale e apertura delle botteghe e della casa di Babbo Natale al Rione Terra. Poi, alle 20:00, concerto Gospel alla Cassa Armonica in Piazza della Repubblica. “Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla programmazione e alla realizzazione di questo Natale puteolano,” dichiara il Sindaco Luigi Manzoni. “Invito cittadini e visitatori a vivere con noi l’atmosfera unica della nostra città: Pozzuoli vi aspetta con la sua bellezza, la sua storia e la sua accoglienza.”

IL PROGRAMMA