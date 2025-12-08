POZZUOLI/ La magia del Natale a Largo Palazzine – LE FOTO

POZZUOLI – Successo per il villaggio di Babbo Natale a Largo Palazzine. Decine di bambini questa mattina hanno partecipato alle attività organizzate dalla “Casper Animation”. Giochi, spettacoli e l’esibizione di trampolieri e sputafuoco stanno allietando le giornate organizzate dai commercianti della zona che si sono autotassati per dare vita alla prima edizione del Villaggio di Babbo Natale a Largo Palazzine. “È una soddisfazione per noi regalare momenti di intrattenimento per i più piccoli e per i loto genitori. Grazie alla sinergia di tutti gli operatori commerciali della zona e al sostegno del comune di Pozzuoli siamo riusciti a dare vita a questa prima edizione che, mi auguro, sia la prima di tante” spiega Raffaele Cardillo, portavoce del nascente comitato dei commercianti. Parole a cui fa eco Gennaro Gallo “Il nostro obiettivo, oltre a regalare divertimento, è quello di ravvivare la zona e le presenze di questi giorni ci danno la forza e lo stimolo di proseguire in questa direzione.”

