Venti euro per 2 ore di sosta in un parcheggio privato: salasso a Pozzuoli

POZZUOLI – Venti euro per parcheggiare una Smart a Pozzuoli. È quanto denunciato da un automobilista che è incappato nel costo record di 10 euro a ora per un posto auto all’interno di un parcheggio privato. Dopo aver pagato, l’avventore ha denunciato l’accaduto al deputato Francesco Borrelli “Salve deputato, ecco i soliti approfittatori sui quali nessuno controlla. Anche a Pozzuoli 10 euro all’ora per una macchina piccola, un furto”. Sui social sono stati pubblicate anche le ricevute fiscali e non.