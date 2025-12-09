POZZUOLI/ «Due giorni di caos totale in via Pergolesi»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Questa è via Pergolesi dopo l’apertura dei due sensi di marcia, strada priva di segnaletica, strisce pedonali, delimitazioni corsie, auto parcheggiate in curva ed ovunque anche su pseudo strisce pedonali. Mi chiedo perché non aumentano al semaforo il tempo di attesa a scendere rispetto al tempo di attesa nella salita. È stato messo un semaforo altezza chiesa di Sant’Antonio ma tanto per. E noi residenti tra smog e disagi di parcheggio selvaggio nn ne possiamo più in due giorni di apertura strada in due sensi» (Ciro D.)