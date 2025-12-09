Quarto festeggia i 25 anni di sacerdozio di Don Genny

QUARTO – «Ieri sera abbiamo partecipato alla celebrazione dei 25 anni di sacerdozio di Don Genny. Un momento carico di commozione ma anche di ringraziamento per il grande lavor pastorale portato avanti in questi anni. A nome della città di Quarto e dell’amministrazione comunale abbiamo anche voluto consegnare una targa a don Genny augurandogli di proseguire il suo cammino con fede, speranza e spirito di servizio.» Queste le parole del sindaco di Quarto, Antonio Sabino, che ha partecipato alla celebrazione per i 25 anni di sacerdozio di Don Genny.