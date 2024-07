QUARTO/ Perseguita l’ex compagna, scatta il divieto di avvicinamento

QUARTO – Non accetta la fine della relazione e inizia a perseguitare l’ex compagna: applicata nei confronti di un uomo una misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su proposta della Procura della Repubblica di Napoli ed eseguita a Giugliano dai carabinieri della tenenza di Quarto. L’uomo, indagato per il reato di atti persecutori, da ora in avanti, non potrà avvicinarsi a nessuno dei luoghi che la donna frequenta abitualmente. L’attività investigativa condotta dai militari dell’Arma ha permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato al quale viene contestato di aver posto in essere, a partire dal mese di febbraio e fino al mese di giugno, reiterate e plurime condotte nei confronti della ex compagna, determinando nella donna un perdurante e grave stato di ansia e di paura, nonché fondato timore per la propria incolumità, al punto da indurla a modificare le proprie abitudini di vita.

(Immagine del web)