Fuori uso il sito del comune di Pozzuoli: sotto attacco hacker?

POZZUOLI – È saltato il sito del comune di Pozzuoli. In queste ore il portale è irraggiungibile a causa di un non precisato motivo. Infatti digitando www.comune.pozzuoli.na.it il risultato, dopo una lunga attesa, è “The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later”. L’anno scorso, in questo periodo, nel mirino degli hacker finì il sito del comune di Bacoli dove per alcuni giorni i pirati informatici pubblicarono foto osé prima dell’intervento risolutore dei tecnici.