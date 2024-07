POZZUOLI/ La denuncia: «Vergogna a Monterusciello, qui le piante non vengono tagliate da anni!»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Siamo a Monteruscello, lotto 4, via Antonio de Curtis civico numero 28. Le piante qui ormai sono arrivate ad invadere tutto il marciapiede di almeno un metro e mezzo. Praticamente non si può camminare più! Chi deve venire a tagliare queste piante? Chi deve dare dignità e fare interventi ordinari? E’ una vergogna. Ormai da anni qui non si fa manutenzione da anni» (Vincenzo M.)