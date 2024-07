POZZUOLI/ «Infiltrazioni d’acqua, suolo che si deforma, melma e puzza in via Artiaco»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Via Alfonso Artiaco, entrata che porta a Cigliano, siamo da mesi così, infiltrazioni d’acqua che stanno creando un problema del suolo (si sta deformando), per anni hanno sempre messo dei rappezzi, ma il tempo che ricompattano l’asfalto siamo di nuovo punto ed a capo, tra l’altro se notate c’è anche la melma e puzza. Serve un pronto intervento serio, le tubature sono tutte fatiscenti, non solo dobbiamo preoccuparci del fenomeno del bradisismo ma anche di non sprofondare con qualche infiltrazione d’acqua, è una situazione irreale…Se può pubblicare un articolo per far sì che arriva ancora di più a chi di dovere ma come sempre fa finta di nulla la ringrazio». (Antonio S.)