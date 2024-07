Il primo giorno di Conte al Napoli: dal viaggio in aereo con un giovane di Pozzuoli alla notte in hotel sulla Solfatara

POZZUOLI – Era incredulo quando ha visto sedersi accanto a lui Antonio Conte, il nuovo allenatore del Napoli. Un volo Torino-Napoli che difficilmente dimenticherà Loris Insignito, giovane puteolano che ieri ha “accompagnato” il neo tecnico azzurro nella sua nuova avventura. «È stato molto gentile e disponibile, abbiamo parlato di Napoli, della Premier League e di tanti argomenti. Conte è una bella persona oltre che un grande allenatore» ha raccontato Loris. Una volta atterrati a Capodichino, i due tifoso e allenatore si sono lasciati non prima di una foto scattata in aere.

LA PRIMA NOTTE – La prima notte da tecnico del Napoli Antonio Conte l’ha trascorsa all’hotel “Gli Dei” di Pozzuoli, sul punto più alto della Solfatara. Insieme a lui hanno pernottato anche il suo fedelissimo team manager Lele Oriali e gli altri componenti dello staff tecnico che in serata sono stati raggiunti anche dai neo acquisti Rafa Marin e Leonardo Spinazzola. Un tuffo nel passato per la società di De Laurentis che quest’anno ha scelto nuovamente Gli Dei per i ritiri pre-partita, proprio come due anni fa quando ha vinto lo scudetto con Luciano Spalletti.