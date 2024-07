CALCIO/ Giovani con esperienza: il Rione Terra riparte da Pozzuoli guardando al futuro

POZZUOLI – Giovani, ma già con un bagaglio di esperienza alle spalle. Riparte da Pozzuoli l’avventura del Rione Terra calcio che per la stagione 2024/25 ha affidato le redini della prima squadra al nuovo allenatore Umberto Stellato. Forte dei successi regionali ottenuti con il settore giovanile del Monteruscello Calcio, approdando anche alle finali scudetto nazionali 2015/16, mister Stellato porta competenza ed entusiasmo alla squadra flegrea “Sono molto motivato per questa grande occasione che mi ha dato il presidente Di Bonito e farò di tutto, insieme allo staff per ricambiare” ha detto il tecnico che sarà coadiuvato dallo staff composto da Massimiliano Massa (allenatore in seconda e allenatore della juniores), Davide Pennino (collaboratore tecnico), Gianluca D’Angelo (preparatore atletico) e Mario D’Aniello (preparatore dei portieri).

LO STAFF – Alle spalle della guida tecnica ci sarà anche un nuovo staff dirigenziale voluto dal patron Sergio Di Bonito che sarà guidato da Stefano Vampore, il quale ricoprirà l’incarico di direttore sportivo. Anch’egli giovane, ma con un curriculum di tutto rispetto: formatosi come responsabile del settore giovanile del Bisceglie in C e del Rieti, con cui ha preso parte al torneo di Viareggio, la carriera di Vampore è stata subito in ascesa dopo aver raggiunto risultati importanti in Campania. Dal quarto posto in Eccellenza col Mondragone nel campionato poi bloccato dal Covid, alla semifinale playoff per la D con il Pomigliano, fino all’exploit con l’Ercolanese, con cui ha prima vinto un campionato di Promozione e ha poi vinto il playoff del girone di Eccellenza l’anno successivo. Il nuovo direttore sportivo lavorerà a stretto contatto con il responsabile della juniores Luigi Testa, al secondo anno consecutivo al Rione Terra e con cui ha già vinto un campionato regionale under 19.