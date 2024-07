Alessandro Tozzi nuovo presidente del Rotaract di Pozzuoli

POZZUOLI – Dodici Club Rotaract dell’area partenopea si sono ritrovati a Villa Partenope, a Napoli, per il “passaggio del collare” dai presidenti uscenti a quelli entranti, evento tanto atteso che segna l’inizio di un nuovo capitolo per il club. Nella circostanza, anche il Rotaract Pozzuoli ha ufficializzato il passaggio della guida del club dal capitano dell’aeronautica militare Alessio Santaniello (in missione nel medio-oriente) sostituito dal vice-presidente Antonio Tranchini dove ha ceduto la presidenza al dottor Alessandro Tozzi, odontoiatra specialista in chirurgia orale. A rappresentare il Rotary Club Campi Flegrei, nuova nomenclatura del R.C. Pozzuoli, sono stati, la Presidente Rotary Campi Flegrei Emilia Annunziata, vice presidente Patrizia Leone, presidente in coming Ester Vastaralla ,segretario Michele Finaldi e consigliere Nicoletta Ferrigni. Il momento clou della serata è stato il passaggio del collare, simbolo di continuità e impegno, da Santaniello a Tozzi. Con gesto solenne, il nuovo presidente ha ricevuto il collare, promettendo di portare avanti con dedizione e passione le attività del club. “Accetto con grande umiltà e responsabilità questo incarico, – ha detto Tozzi – Sono determinato a continuare il lavoro del mio predecessore e a introdurre nuove iniziative già da subito per il benessere della nostra comunità, pronti con i nuovi progetti .”