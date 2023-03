QUARTO/ Peppe Martusciello verso la candidatura a sindaco: centrodestra spaccato in due

QUARTO – E’ in arrivo il terzo candidato a sindaco di Quarto. Sarà Peppe Martusciello, ex vicesindaco, che ad oggi è il più accreditato per rappresentare l’area di centrodestra composta da Forza Italia e Lega a cui si andrano ad aggiungere le civiche “Movimento Flegreo” e “Noi Quarto”. In attesa dell’ufficialità, Martusciello sabato scorso ha incassato l’ok da parte dei vertici del partito di Silvio Berlusconi durante la convention con il vicepremier Tajani.

LA SPACCATURA – La sua candidatura va dunque a sugellare la spaccatura nel centrodestra dopo l’ufficializzazione -mercoledì scorso- della candidatura di Massimo Carandente Giarrusso che a sua volta ha incassato il sostegno di Fratelli d’Italia e di Territori in azione, civica che fa capo ad Azione di Carlo Calenda.

I CANDIDATI – Resta alla finestra invece Rosa Capuozzo, che dopo la formazione delle due coalizioni di centrodestra ha davanti a sé due opzioni: sostenere Giarrusso o Martusciello oppure decidere di correre da sola con il proprio movimento “Coraggio Quarto”. Altro candidato a sindaco potrebbe essere ancora una volta il consigliere comunale Giovanni Santoro.