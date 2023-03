QUARTO/ Pd, M5S e quattro civiche: nasce la coalizione per il Sabino bis

QUARTO – È stato il primo a sciogliere le riserve e ad annunciare la sua ricandidatura a sindaco di Quarto. Antonio Sabino (nella foto ndr) tenta il bis e ieri ha ufficializzato la coalizione che supporterà la sua discesa in campo alle prossime elezioni del 14 e 15 maggio. Una ‘squadra’ progressista, riformista, democratica e civica che vede insieme il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, la lista Secone per Un’altra Città, la lista Quarto Libera, la lista Free Quarto e la lista Insieme Sabino Sindaco. Forze civiche e politiche a sostegno della conferma del primo cittadino uscente. Manca, invece, all’appello Europa Verde che la scorsa settimana aveva aderito al progetto. «Bisogna proseguire nel processo di cambiamento e rinnovamento sociale, culturale, economico e di sviluppo della nostra città, processo già avviato in questi anni di mandato. Legalità, trasparenza, inclusione, transizione ecologica, mobilità sostenibile, tutela dell’ambiente, questi tra i primi punti che ci uniscono e sui quali stiamo costruendo una coalizione ampia e democratica», ha dichiarato Antonio Sabino. «Una scelta dettata dalla volontà di costruire una squadra ampia e progressista per aprirci a processi di partecipazione sempre più democratici e trasparenti. I prossimi cinque anni porteranno sviluppo economico, occupazione, nuovi servizi sanitari e sociali sempre nel pieno rispetto dei principi della legalità». E ha concluso: «Grazie davvero a tutti per il sostegno, per l’impegno e le capacità che ognuno metterà a disposizione per fare la propria parte per la Quarto di oggi e di domani».

VERSO LE URNE – A sfidare Sabino ci sarà Massimo Carandente Giarrusso: con lui il partito di Fratelli d’Italia, “Protagonismo Sociale” e la civica “Territori in Azione”. Dalla coalizione resta fuori Giuseppe Martusciello che sembra intenzionato a correre in maniera indipendente. L’ex vicesindaco di Quarto potrebbe rappresentare l’area di centrodestra composta da Forza Italia e Lega e a cui andrebbero poi ad aggiungersi le civiche “Movimento Flegreo” e “Noi Quarto”. Ancora da chiarire la posizione di Rosa Capuozzo, leader di “Coraggio Quarto”.