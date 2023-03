QUARTO/ Palline di cocaina nascoste sotto la pedana dello scooter, arrestato 34enne

QUARTO – La lotta allo spaccio di droga passa anche dal controllo di veicoli e conducenti. L’altro giorno a Quarto i carabinieri della locale tenenza hanno fermato un 34enne in sella al suo scooter. Nel corso della perquisizione e dell’ispezione al motociclo, i militari hanno trovato 34 grammi di cocaina, suddivisi in 90 palline, sotto la pedana del mezzo a due ruote. A finire in manette Vincenzo Abbate, 34enne del rione Traiano, già noto alle forze dell’ordine. Nella “tasca” artigianale ricavata è stata trovata la ‘polvere bianca’. Addosso 930 euro in contante ritenuto provento illecito. Finito in manette, il 34enne è stato condotto nel carcere di Poggioreale.