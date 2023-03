POZZUOLI/ Cocaina e hashish in casa, coppia finisce in manette

POZZUOLI – Proseguono i controlli delle forze dell’ordine nelle zone più a rischio del territorio. Particolare attenzione viene rivolta ai rioni di edilizia popolare dove sovente vengono eseguite numerose operazioni contro lo spaccio e la detenzione di stupefacenti. Risale a ieri l’operazione messa a segno dai carabinieri della stazione di Monterusciello, insieme a quelli della sezione operativa di Pozzuoli. I militari hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Luigi De Rosa e la moglie Delia Esposito, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

IL SEQUESTRO – Durante una perquisizione domiciliare, gli uomini della Benemerita hanno rinvenuto 19 dosi di cocaina, 14 di hashish e 215 euro in contante ritenuto provento illecito. Con la droga anche un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. De Rosa è stato ristretto nel carcere di Poggioreale, Esposito agli arresti domiciliari. Sono in attesa di giudizio.