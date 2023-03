BACOLI/ Abbandona rifiuti edili in strada, multato e denunciato

BACOLI – Abbandona un sacchetto con materiali edili in strada, multato e denunciato un cittadino di Bacoli. A renderlo noto il sindaco Josi Gerardo Della Ragione che ha intrapreso una vera e propria battaglia contro gli incivili. «Voglio ringraziare l’incivile di giornata che ci ha reso molto agevole il controllo del territorio. Infatti, non solo ha abbandonato un sacchetto con materiali edili in un angolo di Bacoli, pensando di farla franca, ma facendo strisciare il sacchetto sull’asfalto ci ha permesso di poter arrivare direttamente al suo campanello. Noi lo abbiamo seguito, come la celebre favola di Pollicino. Abbiamo suonato e, oltre a completare di seguire la traccia bianca a terra, siamo stati colpiti anche dalla presenza di lavori edili in corso», racconta il primo cittadino. L’uomo è stato verbalizzato e denunciato per reati contro l’ambiente.