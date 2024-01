QUARTO/ Negozio chiude dopo le festività: clienti rimasti con buoni e cambi da fare «Ci sentiamo truffati»

QUARTO – Davanti all’ingresso del negozio d’abbigliamento che fino a Natale vendeva marchi importanti oggi c’è un tendone con la scritta “Prossima apertura”. Fuori, anche oggi, diversi clienti che aspettavano di spendere buoni acquisto o di cambiare i capi ricevuti in regalo. Sta facendo discutere la chiusura di “Maro Shop”, nella galleria del Centro commerciale “Quarto Nuovo”, in via Masullo. Da giorni, infatti, non c’è nessuna traccia del titolare e delle commesse, “spariti” nel nulla. Nessun avviso né messaggio. Nulla. «Ci sentiamo truffati» raccontano al nostro giornale alcuni clienti che a più riprese hanno chiesto anche lumi alla direzione del centro. «Dovevo cambiare una maglia che ho comprato il 23 dicembre ma quando sono venuta ho trovato tutto chiuso. Anzi c’è un tendone che indica una nuova apertura. Stranamente però ci sono ancora dei capi d’abbigliamento all’interno» racconta Rosa che nella mattinata di sabato si era diretta al negozio. Stessa sorte toccata anche a un’altra persona che aveva ricevuto in regalo un buono da 50 euro (nella foto): un biglietto anonimo senza intestazione che una cassiera del negozio aveva dato a una giovane sul quale è stato scritto “Gift Card” e la data del 22 dicembre scorso «Era il regalo di mia figlia per Natale, siamo venuti stamattina ma abbiamo trovato chiuso. Che situazione assurda».

