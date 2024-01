CALCIO/ Battaglia e Severino gol: la Puteolana batte l’Afragolese in un duello ad alta tensione

POZZUOLI – Un incontro che ha tenuto gli spettatori sul filo del rasoio fino all’ultimo fischio, mostrando l’intensità e la passione che animano il campionato di Eccellenza. La Puteolana 1902 ha conquistato una vittoria cruciale contro l’Afragolese in una partita carica di emozioni e azioni memorabili. Il match, giocato allo stadio Domenico Conte nella seconda giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, si è concluso con il risultato di 2-1 a favore dei Diavoli Rossi.

IL MATCH – La gara si è aperta con un avvio fulmineo da parte della Puteolana. Già al 2′, un colpo di testa di Battaglia su calcio d’angolo ha sbloccato il punteggio, dimostrando una superiorità aerea impressionante. Il difensore ha avuto anche l’opportunità di raddoppiare, ma il suo secondo gol è stato annullato per un fallo in mischia. L’Afragolese non ha perso la speranza e ha cercato il pareggio, che è arrivato al 24′ con un colpo di testa imprendibile che ha trafitto Pirone insaccando la sfera alle sue spalle. Il primo tempo si è concluso con azioni pericolose da entrambe le parti, in particolare un’ azione pericolosa di Laringe che non riesce però ad iscriversi a referto.

LA VITTORIA – Nel secondo tempo, le squadre si sono presentate bene organizzate, con la Puteolana che ha trovato il gol vittoria al 59′ grazie a Severino, in seguito a un calcio di punizione. L’Afragolese ha cercato di reagire, con Zatico e Armeno che hanno messo in difficoltà la difesa avversaria, ma il portiere Pirone ha mostrato grande attenzione, in particolare nella prima occasione. Con questo risultato, la Puteolana guadagna tre punti fondamentali per la classifica dando seguito alle ottime impressioni mostrate nel recente match di Coppa Italia. Si prepara dunque al meglio alla prossima sfida contro il Real Aversa, in programma sabato 20 gennaio.

IL TABELLINO

PUTEOLANA: Pirone; Puzone, Battaglia, Severino (65′ Calone); Amelio, Pontillo, Catinali, Llama (46′ Alvino); Vitale (65′ Guglielmo), Laringe (81′ Rinaldi), Prisco (75′ Grezio). All.: De Michele

AFRAGOLESE: Landi; Di Nunzio, Armeno, Torassa (75’ , De Miranda, Cipolletta (83′ Mignogna), Del Mondo (65’ Grieco), Leone (65’ Zatico), Liguori (86′ Cerchione), Salvador, Celiento. All.: Baratto

Marcatori: 3′ Battaglia, 59′ Severino – 25′ Leone

Ammonizioni: Vitale, Severino, Amelio – Celiento, Liguori, Leone