QUARTO – È partita la distribuzione delle mascherine di bambini e ragazzi, fornite dalla Regione Campania, secondo le fasce di età dai 4 ai 16 anni. La distribuzione avverrà dal lunedì al venerdì secondo un calendario ben preciso: presso la Chiesa San Castrese verranno distribuite dalla Protezione Civile in ordine alfabetico dalla lettera A – H; presso il parcheggio della Villa Comunale le mascherine verranno distribuite dall’associazione CONITA, da lettera I – Z. «La Protezione Civile e la CONITA provvederanno a consegnare le mascherine ad un solo genitore, munito di documento di riconoscimento, nel rispetto delle prescrizioni in materia di distanziamento sociale, la dotazione di mascherine previste per nucleo familiare», fa sapere il sindaco di Quarto, Antonio Sabino.