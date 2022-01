QUARTO – Saluta i cittadini e attacca l’amministrazione Sabino l’ormai ex assessore al bilancio Anna Maria Granata, sostituita da Antonella La Porta a cui il sindaco ha consegnato la delega «E’ triste farsi da parte, dopo anni di lavoro e devozione, solo per assecondare giochi politici che in questi anni stanno padroneggiando nelle stanze dell’Ente». Granata era entrata in giunta in quota “Movimento Flegreo” che fa capo al vice sindaco Peppe Martusciello, sempre più ridimensionato da Sabino, mentre La Porta fa parte del gruppo “Arcobaleno” ed entra in quota del consigliere Gennaro Esposito.

LO SFOGO – «Un ente in dissesto ha bisogno di stabilità, programmazione e tanta devozione. In questi anni ho provato a gestire le casse del Comune di Quarto grazie ad un lavoro mirato e minuzioso, -ha dichiarato l’Assessore uscente Anna Maria Granata- un lavoro che andava avanti, recuperando, per quel che si poteva, il disavanzo. Gestendo al meglio il bilancio di un comune in dissesto finanziario come quello di Quarto. Cercando di far combaciare la “linea politica” dettata dalla giunta con la carenza economica del nostro comune. E’ triste farsi da parte, dopo anni di lavoro e devozione, solo per assecondare giochi politici che in questi anni stanno padroneggiando nelle stanze dell’Ente. Purtroppo in questa società non importa cosa fai e come lavori. E’ evidente che la scelta, seppur non del tutto da me condivisa, sia derivata da questioni lontane dagli affari pubblici. Ringrazio tutti coloro che in questi anni hanno collaborato con me. Auguro al nuovo assessore di lavorare serenamente, perché questa città ha bisogno di risollevarsi, Quarto non ha bisogno di ulteriori beghe private, che sicuramente non porteranno profitto al bene della comunità ma solo a quei pochi privati che ne usciranno vincitori.»

L’ANNUNCIO – Questo invece il messaggio con il quale il sindaco di Quarto Antonio Sabino ha annunciato la nomina del nuovo assessore: «In bocca al lupo e buon lavoro al neo Assessore al Bilancio e Tributi, Dott.ssa Antonella La Porta. Una nuova risorsa per il Comune di Quarto che, sono sicuro, saprà affrontare tutte le sfide che si presenteranno con impegno e professionalità. Ne approfitto per salutare anche l’assessore uscente, Dott.ssa Annamaria Granata, per l’ottimo lavoro svolto in questi anni».