QUARTO – Riceviamo e pubblichiamo: «Mi chiamo Sacristano Mario, abito in via Alcide de Gasperi n 44 Quarto in quella che si chiama la 167. Le foto e i video che vi mandiamo spiegano le condizioni in cui siamo costretti a vivere. Ci sono infiltrazioni d’acqua da ogni parte e tanta umidità. Abbiamo segnalato il problema al comune di Quarto ma niente, nessuno fa niente».