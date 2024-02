POZZUOLI/ «Infiltrazioni d’acqua nelle case dei 600 alloggi» – LE FOTO

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile redazione, vorrei segnalare quanto accade nelle abitazioni dei 600 alloggi di Monteruscello. Nei nostri appartamenti da anni vi sono continue infiltrazioni d’acqua e di conseguenza, siamo soggetti a vivere circondati da pareti gocciolanti, pieni di muffa…e ahimè rischiosi anche per la nostra salute (in primis per i nostri parenti anziani e diversamente abili). Abbiamo più volte segnalato questo forte disagio a chi di competenza ma purtroppo, non vi è mai stato un riscontro positivo ed efficiente. Spero vivamente che questi disagi si possano risolvere al più presto.» (Giuseppe B.)

LE FOTO