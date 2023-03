QUARTO/ Il Movimento 5 Stelle entra nella coalizione Sabino

QUARTO – Si allarga la squadra di Antonio Sabino per queste prossime amministrative del 14 e 15 maggio 2023. A sostenere il suo percorso Il Movimento 5 Stelle di Quarto che si schiera a favore delle idee e dei progetti che il sindaco Sabino ha per i prossimi 5 anni con l’unico scopo di continuare il percorso di ripresa della città iniziato, e giunto a buoni livelli, nel corso di questo suo primo mandato. «Una volontà importante, dettata dal voler proseguire in un processo di cambiamento e rinnovamento sociale, culturale ed economico, di sviluppo della nostra città», ha dichiarato il primo cittadino ed ha continuato: «Come ho sempre sostenuto, le parole che ci caratterizzano sono: legalità, trasparenza, inclusione, tutela dell’ambiente. E con il confronto abbiamo compreso che sono tanti i punti che ci uniscono e su questi stiamo costruendo una coalizione ampia e democratica. A tutti gli attivisti il mio grazie per il sostegno dimostrato. Sapremo lavorare per il bene di Quarto.»