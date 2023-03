Angulas, il pesce più pregiato al mondo al “Punto Nave” di Pozzuoli – LE FOTO

POZZUOLI – L’Angulas è una delle nuove eccellenze di casa “Punto Nave” di Pozzuoli, importato dopo l’ultimo viaggio in Spagna. Tre sono le caratteristiche che rendono l’Angulas il pesce più pregiato al mondo sono: la rarità del prodotto: infatti in Italia la pesca è vietata per evitare l’estinzione, visto che è l’unico pesce neonato di cui è consentita la pesca. La seconda caratteristica dell’Angulas è che nasce in un unico posto al mondo, ovvero nel mare dei Sargasti al largo della Florida. Ed è l’unico pesce che nasce nei mari e migra nei fiumi europei compiendo un viaggio lungo tre anni, per poi essere pescati esclusivamente di notte quando c’è la luna piena e solo in piccole quantità. Infine la terza peculiarità è rappresentata dal gusto delicato e dalla consistenza croccanti, dovuti al lungo viaggio e alla sua grandezza che non supera i sei centimetri che rendono l’Angulas un prodotto unico. Il suo prezzo stimato varia tra 1.500 e 5mila euro al chilogrammo.

COME SI MANGIANO – Le Angulas vengono servite rispettando la natura del piatto, alla maniera tradizionale, cotte in tegamino alla brace con aglio, olio e peperoncino. Inoltre, come accade al Punto Nave dei fratelli Simone e Daniele Testa, vengono degustate con bacchette in legno per meglio preservare tutte le proprietà organolettiche del pesce.