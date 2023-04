QUARTO/ I big della politica hanno aperto la campagna elettorale di Antonio Sabino

QUARTO – Si è aperta ufficialmente ieri al teatro Corona di Quarto, la campagna elettorale del sindaco Antonio Sabino, candidato alla poltrona di primo cittadino per le prossime votazioni del 14 e 15 maggio 2023. Presenti alla serata tutti i candidati delle sei liste a sostegno di Sabino (Secone per un’altra città, Pd, M5S, Free Quarto, Insieme, Quarto Libera), gli onorevoli Lello Topo e Loredana Raia, il presidente Pd Napoli, Francesco Dinacci e i sindaci Luigi Manzoni, Giuseppe Pugliese e Nicola Pirozzi.

IL RILANCIO – Gli interventi delle rappresentanze delle liste a sostegno hanno avuto tutti un unico comune denominatore: l’abilità dell’amministrazione Sabino, di puntare e di riuscire nel portare a Quarto legalità, cultura, e più vivibilità, proprio i tre punti che la coalizione stessa porta avanti in pole position nel programma elettorale. “Erano 25 anni che Quarto non vedeva il termine di un mandato, sono stati anni complessi dove si è saltati da un commissariamento alla vanificazione dell’idea di un’amministrazione coerente e costante. Oggi abbiamo le idee ben chiare, noi non puntiamo sul raccontare cosa faremo, ma puntiamo sul continuare il percorso che abbiamo intrapreso in cinque anni, puntiamo su ciò che è stato fatto perché se l’abbiamo fatto una volta, possiamo farlo ancora. Quella di questi cinque anni è stata l’amministrazione del fare, e se volete, lo saremo ancora per altri cinque con nuovi potenziali, nuove professionalità, e sempre più innovativi punti di vista”, queste le parole emozionate di Antonio Sabino.