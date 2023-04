A Monte di Procida il torneo di basket alla memoria del medico sportivo Luigi Di Fraia

MONTE DI PROCIDA – La Virtus Monte di Procida ospita presso il “Pala Pippo Coppola” per il secondo anno consecutivo il “Memorial Dr. Luigi Di Fraia” dal 22 al 25 Aprile 2023 con il patrocinio del Comune di Monte di Procida – Capitale Europea dello Sport 2023. A parteciparvi saranno sei squadre provenienti da tutta Italia: Virtus Monte di Procida, College Basket Borgomanero, Accademia Basket VCO Gravellona, Napoli Basket Academy, Unio Basket Maddaloni e Kioko Caserta. L’evento è dedicato alla memoria di Luigi Di Fraia, storico medico sportivo che ha accompagnato dagli albori la società, supportandola in primis con la sua professionalità e poi con in suo supporto ai vari atleti, allenatori e dirigenti che si sono succeduti nel tempo.

IL PROGRAMMA – La formula del torneo prevede un girone all’italiana, in cui tutte e sei le squadre si sfideranno tra di loro per poi potersi giocare le rispettive finali in data Martedì 25 Aprile. La prima gara è in programma per Sabato 22 Aprile alle ore 14.30, seguiranno poi gli altri due match fissati alle 16.00 e poi alle 17.30. Nelle giornate di Domenica 23 e di Lunedì 24, le sei squadre disputeranno rispettivamente due partite, la prima prevista al mattino e la seconda prevista al pomeriggio. Infine la mattina di Martedì 25 Aprile sarà impegnata per disputare le finali del torneo secondo il seguente programma: ore 9.30 Finale 5° e 6° posto, ore 11.00 Finale 3° e 4° posto, ore 12.30 Finale 1° e 2° posto. “La memoria del dottor Di Fraia sarà sempre viva all’interno della nostra società e proprio come ci credeva lui nei giovani, noi non possiamo far altro che onorarlo e ricordarlo con un torneo giovanile dedicato a lui” così il Presidente della Virtus Monte di Procida Biagio Romeo.