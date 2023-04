Trema ancora la terra a Pozzuoli: all’alba scossa in mare ad Arco Felice

POZZUOLI – Una nuova scossa è stata rilevata questa mattina all’alba in mare ad Arco Felice. Si tratta di un evento sismico di magnitudo 1,7 ± 0,3 localizzato in prossimità di via Miliscola. Il sisma si è prodotto alle 05:24, ora locale, alla profondità di 3.0 km. L’evento è stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro ed è stato avvertito anche in altre zone della città. Non si registrano danni a cose o persone.