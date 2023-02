Quarto e il carnevale 2023, boom di presenze in strada tra maschere e musica

QUARTO – Il carnevale a Quarto si è rivelato essere un grande successo stando ai numeri riscontrati in termini di presenze. Start di inizio domenica alle ore 11.00 con la sfilata dei carri da piazzale mercato, stazionamento autobus, fino alla villa comunale Giovanni Paolo II, per continuare martedì grasso dalle 10:00 del mattino con maschere, carri, musica, cibo e animazione per tutti. Due giorni di grande entusiasmo vissuti tutti insieme, cittadini, membri dell’amministrazione comunale, associazioni. Una sinergia fondamentale questa per portare alla luce eventi come quelli presenti nel folto calendario, lungo tutto l’anno. Il sindaco, Antonio Sabino, in veste non solo istituzionale, ha mostrato soddisfazione e grande partecipazione, in primis come cittadino quartese e con lui l’amministrazione tutta.

LA SODDISFAZIONE – «È bello vedere la mia città vivere, divertirsi, sentirsi libera di esprimersi. Il nostro compito è quello di dare i mezzi a Quarto per poter vivere di luce propria e lo faremo. Abbiamo fatto molto per dare nuove ambizioni al nostro territorio, ma non basta, noi siamo pronti ad andare avanti mantenendo la schiena dritta e la testa alta perché questo meritano i cittadini, dignità, partendo dalle piccole cose che innescando il giusto ingranaggio diventano davvero grandi. Un grazie di cuore alle associazioni che si sono impegnate fortemente affinché queste giornate riuscissero perfettamente, grazie alla Pro Loco Quarto Santa Maria, Aicast, Av Event e all’assessore Lucia D’Ambrosio», queste le parole del primo cittadino. Una serie di azioni poste in essere grazie al rapporto istituzionale con Città Metropolitana ed il grande contributo che l’Ente stesso concede per garantire una crescita costante per il Territorio di Quarto.