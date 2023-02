POZZUOLI/ Salvataggio con elicottero a Licola

POZZUOLI – Uno spettacolare salvataggio con elicottero è andato in scena questo pomeriggio a Licola. Salvato dal personale del 118 un uomo che si trovava in una zona impervia tra via delle Colmate e via Cuma-Licola impossibile da raggiungere con mezzi di terra. Alle operazioni hanno assistito numerose persone, richiamate dalla presenza dell’elicottero che per diversi minuti ha volato basso sulle abitazioni. In due si sono calati per poi recuperare la persona che è stata messa in salvo.