POZZUOLI/ De Luca annuncia: «Destinati ulteriori 40 milioni per il Rione Terra»

POZZUOLI – «In arrivo moltissimi investimenti per l’area flegrea» Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha menzionato, su tutti, il recupero del Rione Terra, a cui sono stati destinati ulteriori 40 milioni. In dirittura d’arrivo anche il tunnel Tangenziale-Porto e la viabilità nella rotatoria per arrivare a raggiungere direttamente l’area portuale. Interventi importanti sono previsti anche sulla linea Cumana «Dobbiamo avviare il masterplan da Pozzuoli e per tutto il litorale domizio. Ovviamente occorrono dei tempi per le progettazioni, per le gare che sono in genere europee. Stiamo facendo il massimo sforzo possibile per quest’area in cui a Baia abbiamo una città sommersa stupenda ancora non valorizzata come servirebbe. Stiamo anche potenziando il Porto di Pozzuoli, con 30 milioni per opere interne» ha sottolineato De Luca.

GLI INTERVENTI – Dopo il “No” alla realizzazione della Cabinovia, la Regione Campania ha programmato, in accordo con i comuni di Bacoli e Pozzuoli, interventi per garantire un miglioramento della qualità della vita ai cittadini dell’area, con l’obiettivo di una drastica riduzione della mobilità veicolare privata attraverso il rafforzamento della rete di trasporto. Particolarmente strategico è considerato l’arretramento della stazione di Torregaveta. Nel dettaglio sono previsti interventi per la stazione di Torregaveta e criticità stradale per 30 milioni, la rifunzionalizzazione e miglioramento dell’accessibilità delle stazioni della linea Cumana di EAV per 3,5 milioni, la bretella tra linea Cumana e Circumflegrea-Soccavo-Mostra sulla tratta a Napoli Parco San Paolo-Terracina per 61,6 milioni e l’ammodernamento e potenziamento della Ferrovia Cumana con lo smantellamento della linea storica, la riqualificazione dal sedime e la viabilità di collegamento per 8 milioni. La Regione Campania visti i lavori previsti, garantirà, sui futuri fondi FSC, anche il finanziamento di ulteriori interventi di viabilità, finalizzati al miglioramento delle vie di fuga delle popolazioni di Bacoli e Monte di Procida. Tra gli altri interventi in corso ci sono quelli infrastrutturali dell’Area Flegrea per 245 milioni, con l’ammodernamento e potenziamento della Ferrovia Cumana, l’acquisto di 18 nuovi treni di cui consegnati a oggi 11 e 13 treni revampizzati.