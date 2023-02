CALCIO/ Puteolana, svanisce il sogno Coppa Italia: granata sconfitti 4-1 a Pineto

PINETO – Il sogno Coppa Italia a lungo cullato e sussurrato sotto voce tra la gente sui gradoni del Conte, è svanito ai quarti di finale. A svegliare i granata ci ha pensato il Pineto, squadra prima in classifica nel girone F della Serie D, quarto livello del campionato italiano di calcio. La Puteolana 1902 ha perso a Pineto con un secco e deciso risultato di 4-1. Vittoria che permette alla squadra di casa di passare il turno ed affrontare in semifinale il Lamezia Terme. I granata invece dovranno subito tornare al lavoro per preparare la delicata sfida di campionato con il Martina Franca. C’è da fare indubbiamente un plauso alla squadra flegrea per il percorso ed il traguardo raggiunto malgrado le mille difficoltà di questa stagione.

LA SCONFITTA – Pineto in vantaggio al 12’ con il gol firmato da Forgione sugli sviluppi di corner. Reazione granata affidata ai tentativi di Haberkon e Guarracino. Il gol arriva al 27′ con la firma di Escobar. Un pari che dura 120 secondi: il temp o che impiega il Pineto per trovare nuovamente la via del goal, stavolta con Milani. Nella ripresa per la Puteolana l’occasione più nitida è di Guarracino che di testa coglie la traversa. Poi solo il Pineto, che dilaga con prima con un calcio di rigore sfruttato da Allegretti: l’attaccante non sbaglia e chiude i conti. Poi allo scoccare del 45’ arriva il 4-1, firmato da Traini che mette il sigillo sulla gara.